METEOS: U SREDU PROMENLJIVO OBLAČNO, TEMPERTURA OKO 17°C

U sredu u većini predela suvo sa sunčanim periodima uz malu do umerenu oblačnost. Samo će na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije biti oblačno u prvom delu dana uz moguću slabu kišu na tom području. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna od 12°C u Vranju do 19°C na severu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 7°C do 11°C.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i moguće malo kratkotrajne slabe kiše. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura oko 7°C, a maksimalna do 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 9°C.

U četvrtak toplije nego u sredu uz umerenu oblačnost i sunčane intervale. U većini krajeva biće oko 20°C tokom dana. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 17°C u Vranju do 22°C u Loznici i Valjevu. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 6°C do 12°C.

U petak sunčano i još toplije, u svim krajevima iznad 20°C, ponegde blizu 25°C. U subotu prolazno naoblačenje sa malo kratkotrajne kiše i nekoliko stepeni niža temperatura nego u petak. U nedelju toplo, ali uz naoblačenje krajem dana. U ponedeljak zahlađenje sa kišom.