METEOS: U SREDU SUNČANO I TOPLO ZA OVO DOBA GODINE

U sredu suvo i oko 5°C niža dnevna temperatura u odnosu na utorak, ali je i dalje znatno iznad proseka. Na severu umereno naoblačenje sredinom dana koje se popodne širi na zapadne i centralne predele, ali bez padavina. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 11°C, a maksimalna od 18°C na severu Vojvodine do 26°C u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 14°C.

U sredu u Kruševcu sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 23°C.

U četvrtak nakon jutarnje magle ponegde, tokom dana sunčani periodi sa malo oblaka. Vetar slab promenljivog pravca, a krajem dana jugoistočni u pomoravlju i podunalvju. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 11°C, a maksimalna od 17°C do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 6°C do 12°C.

U petak toplije uz sunčane intervale i umeren jugoistočni vetar u košavskom području, a u južnom Banatu pojačan. U petak krajem dana dolazi do naoblačenja na severu i zapadu Srbije. U subotu svežije uz povremenu kišu, a u nedelju još hladnije sa kišom. U ponedeljak prestaje kiša.