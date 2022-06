METEOS: U SREDU SUNČANO I TOPLO, TEMPERATURA 29°C

U sredu sunčano i toplo tokom dana u svim predelima uz nešto svežije jutro. Vetar slab severozapadni i severni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 15°C, a maksimalna od 27°C do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 17°C do 21°C.

U sredu u Kruševcu sunčano i toplo. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, maksimalna 29°C.

U četvrtak sunčano i vrlo toplo sa temperaturama oko ili malo iznad 30°C. Vetar slab jugoistočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 17°C, a maksimalna od 30°C do 32°C. Uveče suvo. U petak prolazna promenljiva oblačnost dolazi sa severozapada šireći se dalje prema jugu i jugoistoku zemlje tokom dana. Moguća je pojava slabe prolazne kiše sporadično ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz malo niže temperature tokom dana. U većini predela može ostati suvo tokom većeg dela dana. U subotu pretežno sunčano i toplo uz razvoj slabe prolazne oblačnosti, uglavnom na jugu i istoku Srbije. U nedelju i ponedeljak sunčano i vrlo toplo sa temperaturama oko ili malo iznad 30°C.