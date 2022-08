METEOS: U SREDU MALO SVEŽIJE, POVREMENO MOGUĆA KIŠA

U sredu u prvom delu dana povremena kiša i lokalni pljuskovi u zapadnim i centralnim predelima, a zatim i na jugu Srbije. Na severu Vojvodine ujutru razvedravanje koje se širi na celu severnu Srbiju uz duže sunčane periode tokom dana i bez velike vrućine, ali sparno. Popodne se očekuje pojava lokalnih pljuskova na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 25°C u Užicu do 30°C u Negotinu i Vranju. Uveče suvo, a samo ponegde na jugu sa kišom. Temperatura u 22 sata od 16°C do 22°C.

U sredu u Kruševcu malo svežije i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 27°C.

U četvrtak sunčani periodi i bez velike vrućine uz dnevni razvoj oblaka sa manjom šansom za pojavu lokalnih pljuskova popodne na jugu Srbije. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 17°C, a maksimalna od 27°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 22°C.

U petak sunčani periodi pre podne, a popodne razvoj oblaka uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Za vikend malo svežije i nestabilnije sa češćom pojavom kiše i kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom.