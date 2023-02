METEOS: U SREDU JUTARNJI MRAZ, TOKOM DANA SUVO

U sredu ujutru mraz, a tokom dana u većini predela suvo vreme uz promenljivu oblačnost. Na zapadu Srbije oblačnije sa malo sunčanih intervala uz moguć kratkotrajni sneg, a na severu i istoku sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab do umeren severoistočni, istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -11°C do -4°C, a maksimalna od -1°C do 2°C. Uveče hladno i suvo sa mrazem uz temperaturu u 22 sata od -5°C do -1°C.

U sredu ujutru u Kruševcu mraz, a tokom dana suvo vreme uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Duvaće slab istočni i severoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -8°C, a maksimalna 0°C. Uveče suvo sa temperaturom u 22 sata oko -4°C.

U četvrtak ujutru mraz, a tokom dana suvo i pretežno sunčano u većini predela. Vetar slab severoistočni i istočni, a u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -12°C do -3°C, a maksimalna od 0°C do 3°C. Uveče hladno i suvo sa mrazem uz temperaturu u 22 sata od -5°C do -1°C.

U petak i za vikend će i dalje biti jutarnjih mrazeva, ali se očekuje postepeni porast dnevne temperature uz pretežno sunčano vreme u petak. U subotu popodne postepeno naoblačenje na severu Srbije, a u nedelju oblačnije uz ređu pojavu kratktorajne kiše i snega. Od ponedeljka sunčano.