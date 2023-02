Danas se obeležava Međunarodni dan bezbednog interneta u preko 180 zemalja širom sveta.

Dan bezbednog interneta je najviše posvećen najmlađima, deci. „Bitan element kada je reč o digitalizaciji je bezbednost dece na internetu. Imaćemo veliki skup gde ćemo pričati o izazovima. Imamo dva pravca, jedno je prevencija i koliko izazova internet nosi, a drugo je da kada se vršnjačko nasilje na internetu desi, organizovali smo nacionalni Kontakt centar za bezbednost na internetu“, objasnio je ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović.

Prema podacima iz istraživanja kojim raspolaže ministarstvo informisanja i telekomunikacija čak 80 odsto mladih uzrasta od 11 do 18 godina se informiše putem društvenih mreža. „Naše istraživanje je vrlo interesantno i pokazuje da uzrast od 11 do 18 godina čak 80 odsto se informiše na društvenim mrežama, a najpopularnija je tik-tok jer 66 odsto njih ima naloge i svakodnevno su na tik-tok-u. Više od polovine je imalo loša iskustva na internetu: da li je to postavljanje slika, vršnjačko nasilje, zloupotreba naloga ili neke druge neprijatnosti“, rekao je ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović. Uspostavljen je i nacionalni Centar za bezbednost interneta i kada se javi problem i deca i roditelji i nastavnici mogu da ga kontaktiraju, a Centar je povezan i sa MUP-om i sa Centrima za socijalni rad, i do sada je zabeleženo više od 1.000 slučajeva.