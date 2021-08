METEOS: U SREDU DO 36°C, OD ČETVRTKA JOŠ TOPLIJE

U sredu preovlađujuće sunčano i vrućina. Popodne se očekuje razvoj oblaka na jugozapadu i jugu Srbije gde je moguća ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vetar slab severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 23°C, a maksimalna od 34°C do 37°C.

U sredu u Kruševcu sunčano i vrućina uz lokalni razvoj oblaka popodne sa malom šansom za kratkotrajni pljusak. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 36°C.

U četvrtak pretežno sunčano i vrućina, veća na jugu Srbije, a malo manja na severu Vojvodine, za 3°C do 5°C. Vetar slab severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 32°C na severu Vojvodine do 37°C na jugu Srbije.

Upozorenje: Povećana je opasnost od požara.

U petak i za vikend preovlađivaće sunčano vreme uz vrućinu i slab dnevni razvoj oblaka. Maksimalne temperature biće iznad 30°C, a u centralnoj i južnoj Srbiji malo iznad 35°C.

Od nedelje još veća vrućina.