METEOS: U PONEDELJAK VEOMA TOPLO, U KRUŠEVCU DO 34°C

U ponedeljak ponedeljak sunčano i još toplije sa maksimalnim temperaturama oko 33°C. Biće još malo toplije nego u nedelju. Vetar prepodne slab jugooistočni i južni, popodne na severu Srbije u skretanju na zapadni i sevrozapadni smer. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 20°C, a maksimalna od 32°C do 34°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 23°C do 26°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo. Vetar slab jugoistočni i južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 15°C, maksimalna oko 34°C.

U utorak rano ujutru i prepodne prolazno naoblačenje na severu, u centralnim i zapadnim predelima. Moguća je slaba prolazna ili sporadična kiša na tom području. Tokom prepodneva se brzo razvedrava uz prestanak padavina, a popodne sunčano vreme u svim krajevima uz malo niže maksimalne temperature nego u ponedeljak ali i dalje vrlo toplo. Vetar slab severozapadni, u Banatu umeren. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 21°C, a maksimalna od 29°C do 31°C. Uveče suvo.

U sredu sunčano, sparno i vruće, do 35-36°C u svim krajevima.

U četvrtak vrlo toplo i sparno. Na severu nešto niže i prijatnije maksimalne temperature, a na jugu vruće. Prepodne pretežno sunčano, a popodne naoblačenje u većini krajeva sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a moguće su i lokalno nepogode praćene gradom.

U petak pretežno sunčano i toplo uz mogući razvoj slabe do umerene prolazne oblačnosti i nešto prijatnije temperature tokom dana.