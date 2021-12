METEOS: U PONEDELJAK UGLAVNOM OBLAČNO, KIŠA MESTIMIČNO

U ponedeljak hladno po Vojvodini uz sneg na severu Vojvodine, a na jugu kiša i susnežica. U ostalom delu Srbije oblačno sa kišom. Kiša će padati i na planinama do 1400 mnv jer se na visini zadržava relativno topao vazduh iznad centralne i južne Srbije, dok je u prizemlju hladan vazduh došao sa severa preko Panonske nizije u Vojvodinu. Vetar slab slab severozapadni i severni, a na jugu Srbije južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -1°C na severu do 6°C na jugu, a maksimalna od 0°C u Subotici i Somboru do 10°C u Vranju. Padavine uveče odlaze na istok i prestaju na jugozapadu i zapadu Srbije. Temperatura u 22h od -1°C na severu do 6°C na jugu Srbije.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno oblačno sa kišom mestimično i toplije od proseka. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna oko 9°C. Uveče slaba kiša.

U utorak suvo u većini predela uz manji porast temperature. Biće promenljivo oblačno sa mogućim kratkotrajnim sunčanim intervalima. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -2°C na severu do 6°C na jugu, a maksimalna od 3°C na severu Vojvodine do 11°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 6°C.

U sredu, četvrtak i petak postepeno toplije uz prolazna naoblačenja sa moguće malo kiše. U petak, poslednjeg dana ove godine toplije od proseka uz prolazno naoblačenje koje može uzrokvati kratkorajnu kišu.

U Novogodišnjoj noći suvo i u većini predela bez mraza. Početkom Nove godine malo toplije od proseka.