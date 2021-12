PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 27.12.2021.

U ponedeljak, 27. decembra 2021. godine, planirana su isključenja električne energije:

od 09.00 do 10.00 delovi ulica u Kruševcu: Prvomajska, Čede Žarevca, Bagdalska;

od 10.00 do 12.00 deo naseljenog mesta Petina;

od 10.00 do 11.30 delovi ulica u Kruševcu: Kneza Miloša, Radoja Domanovića, Radovana Mićiča, Koznička, Duvanska;

od 08.30 do 14.00 deo naseljenog mesto Kriva reka, opština Brus;

od 09.00 do 13.00 naseljeno mesto Rujišnik, od trafo stanice br.1 uz brdo, opština Trstenik;

od 08.00 do 09.30 naseljeno mesto Maćija, opština Ražanj;

od 09.40 do 10.30 naseljeno mesto Cerovo i Selo Varoš, opština Ražanj.