METEOS: U PONEDELJAK U KRUŠEVCU OBLAČNO SA SLABOM KIŠOM UJUTRU

U ponedeljak padavine odlaze ka jugoistoku i postepeno prestaju na jugu Srbije. U ostalim krajevima suvo. Vetar slab istočni i severoistočni, a u pomoravlju i podunavlju počinje da duva umeren jugoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 3°C, a maksimalna od 3°C do 7°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 1°C do 5°C.

U ponedeljak u Kruševcu oblačno sa slabom kišom i susnežicom ujutru, a zatim prestanak padavina i suvo ostali deo dana. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna oko 5°C. Uveče suvo.

U utorak ujutru slab mraz i ponegde magla. Tokom dana suvo uz promenljivu oblačnost. Vetar slab istočni i severoistočni, a u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni vetar, u južnom Bnatu pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od minus -2°C do 4°C, a maksimalna od 4°C do 8°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 5°C.