METEOS: U PONEDELJAK SVEŽIJE OD PROSEKA, MOGUĆA KIŠA

U ponedeljak znatno svežije od proseka uz sunčane intervale i promenljivu oblačnost sa mogućom kratkotrajnom kišom povremeno. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, maksimalna od 21°C do 25°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 14°C do 18°C.

U ponedeljak u Kruševcu svežije od proseka uz malo sunčanih intervala i promenljivu oblačnost sa mogućom kratkotrajnom kišom. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna oko 22°C. Uveče suvo.

U utorak hladno jutro, a tokom dana pretežno sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka i toplije nego u ponedeljak. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 8°C do 14°C, maksimalna od 24°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 14°C do 18°C.

U sredu sunčano uz vrlo sveže jutro, ali tokom dana još malo toplije nego u u torak. U drugoj polovini sedmice sunčano i toplije prema današnjoj prognozi.