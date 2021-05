METEOS: U PONEDELJAK SVEŽIJE I OBLAČNO SA KIŠOM

U ponedeljak sveže za ovo doba godine i promenljivo oblačno vreme sa čestom kišom i mogućim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom u većini predela. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 7°C do 11°C, a maksimalna od 16°C do 20°C.

U ponedeljak u Kruševcu svežije i promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i mogućim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 18°C.

U utorak i dalje hladno za ovo doba godine i promenljivo oblačno vreme sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalne temperature ispod 20 stepeni C u većini predela. Od sredine iduće sedmice sledi postepeno otopljenje uz sve više sunčanih sati, ali nije isključena pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova.