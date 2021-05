METEOS: U PONEDELJAK SUNČANO I JOŠ TOPLIJE

U ponedeljak sunčano i još toplije nego u nedelju u svim krajevima. U pomoravlju i podunavlju će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar, a u ostalim krajevima vetar slab do umeren južnih ili istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C u Požegi i Dimitrovgardu do 14°C u Beogradu, a maksimalna od 23°C u Negotinu do 28°C u Prijepolju.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i još toplije. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna oko 27°C.

U utorak sunčano i još toplije uz pojačan, ali topli, jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju. Na jugozapadu Srbije temperatura do 30°C. Novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima se očekuje u sredu.