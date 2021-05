IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 09.05.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina.

“RADARSKI CENTAR KRUŠEVAC”, Aktivnost sistema odbrane od grada: Na dan 08. maj 2021. godine. Nije bilo dejstvovanja sa PG stanica. Stanje zaliha raketa za teritoriju grada Kruševca je ukupno 1103.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 08.05.2021. godine izvršilo ukupno 103 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju jednog požara na otvorenom prostoru, jednog požara smeća u kontejneru i jednog požara čađi u dimnjaku. Prilikom navedenih intervencija angažovana su 6 vatrogasca-spasioca i 3 vatrogasna vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

JKP “VODOVOD-KRUŠEVAC”: Bez planiranih planskih isključenja.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 16.05.2021.god.): Prva dva dana sunčano i toplo. U ponedeljak vetrovito, u košavskom području sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom koji će u utorak oslabiti. U sredu i četvrtak umereno do potpuno oblačno, svežije, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. U petak prestanak padavina i razvedravanje. Zatim do kraja perioda pretežno sunčano i toplije.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -56, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 125, redovna 280, vanredna 400