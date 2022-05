METEOS: U PONEDELJAK OBLAČNO, SA SUNČANIM INTERVALIMA

U ponedeljak slaba do umerena oblačnost sa sunčanim periodima tokom dana. U Banatu i Timočkoj krajini pretežno sunčano, a na krajnjem jugozapadu i jugu zemlje više oblačnosti sa mogućom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vetar slab promenljiv. Pritisak oko ili malo ispod normale. Minimalna temperatura od 11°C do 16°C, a maksimalna dnevna od 22°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 16°C do 20°C.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 18°C.

U utorak i sredu pretežno sunčano i vrlo toplo uz slab lokalni dnevni razvoj oblačnosti tokom dana sa temperaturama oko ili malo iznad 31, 32°C. U popodnevnim časovima je moguća pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

U drugoj polovini sedmice malo niže temperature ali i dalje toplo ili vrlo toplo i pretežno sunčano tokom dana sa razvojem prolazne dnevne oblačnosti sa šansom za prolaznu kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Veća šansa za padavine je u popodnevnim časovima.