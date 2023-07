METEOS: U PONEDELJAK MANJA VRUĆINA I PRIJATNIJE VREME

U ponedeljak nekoliko stepeni niža i prijatnija temperatura uz sunčane periode i moguće ređe kratkotrajne lokalne pljuskove na jugu Srbije. U ostalim krajevima suvo. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 28°C do 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 19°C do 24°C.

U ponedeljak u Kruševcu manja vrućina i prijatnije vreme uz sunčane periode i malo oblaka. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 23°C.

U utorak pretežno sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka i toplije nego u ponedeljak. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 19°C, a maksimalna od 32°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 21°C do 27°C.

U sredu u severnim i centralnim predelima prolazno osveženje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. U četvrtak i petak sunčano i vrućina uz temperature oko ili malo iznad 35°C. Za naredni vikend bi nastupilo osveženje sa pljuskovima i mogućim lokalnim nepogodama, prema današnjoj prognozi.