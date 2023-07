GUŽVE NA PUTEVIMA U SRBIJI I GRANIČNIM PRELAZIMA

Na Horgošu se jutros čeka na ulazu u zemlju, oko 60 minuta. Putnici prethodno moraju da sačekaju oko dva sata da bi izašli iz Mađarske u pravcu Srbije. Otvoreno je šest traka za putnička vozila, dok autobusi čekaju u posebnoj traci. Na izlazu iz naše zemlje čeka se oko pola sata. Samo na Horgošu ovog vikenda se očekuje 150.000 putnika, a jutros su na granici Srbije i Mađarske najrasterećeniji bili prelazi Bajmok i Bački Breg. Na Batrovcima je oko 11 sati manja gužva nego što je bila u jutarnjim satima. Na ulazak u Srbiju čeka se do 45 minuta. Međuzona nije popunjena. Na izlasku iz zemlje nema dužeg zadržavanja vozila. Pritisak putničih vozila je i na prelazu Preševo, gde su zadržavanja od pola sata do sat vremena na ulazu u Severnu Makedoniju, dok se na ulaz u Srbiju čeka do pola sata. Na Gradini se ovog jutra čeka sat vremena za izlaz iz zemlje, dok je na ulazu u Srbiju zadržavanje oko 20 minuta. I na prelazima sa Crnom Gorom je pojačan intenzitet saobraćaja, a na Gostunu se i na izlaz iz zemlje i na ulazak čeka oko pola sata. Na Kotromanu, ka BiH, zadržavanje je oko 20 minuta u oba smera.