METEOS: U PETAK TOPLIJE, POPODNE OBLAČNO SA KIŠOM

U petak naoblačenje sa kišom zahvata u toku ranog jutra sever Srbije, a tokom dana i ostale krajeve. Najviše padavina biće na severu Srbije: od jutarnjih sati do ponoći od 15 do 30 lit/m2. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, a popodne na severu Srbije umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna od 8°C na severu Vojvodine do 16°C na jugoistoku Srbije. Uveče kiša povremeno. Temperatura u 22 sata od 7°C do 12°C.

U petak jutro suvo sa malo sunčanih intervala, a tokom dana toplije od proseka. Popodne oblačno sa kišom. Vetar slab južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 16°C. Uveče kiša.

U subotu ujutru suvo ili sa malo kratkotrajne kiše ponegde. U toku dana novo naoblačenje sa kišom dolazi sa jugozapada i zahvata većinu krajeva. Na jugu Srbije ostaje znatno toplije nego na severu. Vetar ujutru slab severozapadni, a popodne na severu umeren severoistočni, a na jugu Srbije južni ii jugoistočni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna od 7°C na severu Vojvodine do 16°C na jugu Srbije, u Vranju. Uveče kiša u većini krajeva. Temperatura u 22h od 5°C na severu do 11°C na jugu.

U nedelju oblačno sa povremenom kišom. Na severu hladnije, a na jugu toplije. U ponedeljak zahlađenje zahvata i jug Srbije uz sneg u planinama. U utorak ujutru ponegde slab mraz i suvo pre podne, a sredinom dana novo naoblačenje sa kišom dolazi sa jugozapada. U sredu i četvrtak hladnije sa kišom, a na planinama sa snegom.