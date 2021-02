METEOS: U PETAK SUVO, UZ UMERENU OBLAČNOST

U petak suvo sa sunčanim intervalima uz promenljivu oblačnost i malo toplije nego u četvrtak. Samo će u Timočkoj Krajini biti oblačno i hladnije. Duvaće umeren jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju, a u ostalim predelima slab južni ili istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C na krajnjem jugu do 4°C u Beogradu, a maksimalna od 6°C u Vranju do 14°C u Loznici i Valjevu, a u Negotinu samo 3°C.

U petak u Kruševcu suvo sa sunčanim intervalima uz umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna 10°C.

Za vikend sve toplije uz sunčane intervale i umerenu oblačnost sa dnevnom temperaturom do 15°C. Porast temperature se nastavlja početkom iduće sedmice uz pretežno sunčano i pravo prolećno vreme,od ponedeljka do petka sa maksimalnim temperaturama od 16°C do 20°C.