IZVEŠTAJ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE, 18.02.2021.

Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je, u toku jučerašnjeg dana, izvršilo ukupno 177 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepidemijskih mera. Na osnovu utvrđenih nepravilnosti izdat je jedan prekršajni nalog.

ZIMSKA SLUŽBA: Juče je, na osnovu prognoziranih vremenskih prilika, dat nalog PZP „Kruševac put„ AD da stepen angažovanja zimske službe bude 50%.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca ukupno je palo 0,7l/m2 kiše.

LOKALNI – OPŠTINSKI PUTEVI:

Kamion 1. KŠ 112 IR sa plugomi epohom, U toku dežurstva vozilo će u slučaju niske temperature i stvaranja poledice po potrebi će biti upućeno da interveniše posipanje agregata na usponima i zavojima. – DEŽURSTVO

Kamion 2. KŠ 032NT sa plugomi epohom. U toku dežurstva vozilo će u slučaju niske temperature i stvaranja poledice po potrebi će biti upućeno da intervenišeposipanje agregata na usponima i zavojima. – DEŽURSTVO

Kamion 3. KŠ 059 PS sa plugomi epohom. U toku dežurstva vozilo će u slučaju niske temperature i stvaranja poledice po potrebi će biti upućeno da interveniše posipanjem agregata na usponima i zavojima. – DEŽURSTVO

NA GRADSKIM ULICAMA:

UNIMOG 1. KŠ 118 ZC-U toku dežurstva vozilo će u slučaju niske temperature i stvaranja poledice po potrebi će biti upućeno da interveniše zasipanjem solju na celokupnoj teritoriji grada, prevashodno na ulicama sa usponom, kružnom tokovima i raskrsnicama. – DEŽURSTVO

JKP “Kruševac”, Kruševac: Rad po planu održavanja, zimska služba – pasivno dežurstvo.

Zimska služba druga smena za dan 18.02.2021.god – stepen angažovanja 25%.

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže dana 18. i 19.02.2021.godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti Bivolje – deo Save Miloševića (od Balkanske do Volterove ulice). Za korisnike u ul. Save Miloševića postavljena je cisterna sa pijaćom vodom kod streljane. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže dana 18. i 19.02.2021.godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti deo Jasičkog puta (od “Nikolić petrola” do kružnog toka).

Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 18.02.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Kruševac – Gligorija Diklića, Srđana Rodića, Mihajla Jevtića i njima prateće ulice; Bivolje – Momira Petrovića, Vitomira Davidovića, Slobodana Rajkovića i njima prateće ulice; Malo Golovode – Borivoja Ivanovića i njoj prateće ulice; od 09.00 do 15.00 časova bez vode će biti Brajkovac i Kamenare.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -21, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 167, redovna 190, vanredna 400

RASINA: RAVNI: 109

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju jednog požara na otvorenom prostoru i jednog požara na deponiji smeća. Prilikom navedenih intervencija angažovana su 3 vatrogasca-spasioca i 2 vatrogasna vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.