METEOS: U PETAK SUNČANO, TEMPERATURA 19°C

U petak sunčano uz par stepeni nižu temperaturu u odnosu na u četvrtak. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini povremeno pojačan severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 7°C, a maksimalna dnevna od 17°C do 20°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 5°C do 11°C.

U petak u Kruševcu sunčano. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna oko 19°C.

U subotu sunčano i malo toplije nego u petak. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 19°C do 21°C.

U nedelju i početkom iduće sedmice toplo. U ponedeljak u južnim predelima oblačnije sa manjopm šansom za kratkotrajnu kišu, a na severu sunčano. U utorak duži sunčani periodi, a od srede sve više oblaka i češća kiša u drugoj polovini iduće sedmice uz postepen pad temperature.