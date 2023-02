METEOS: U PETAK PRETEŽNO OBLAČNO SA POJAVOM SPORADIČNE KIŠE

U petak promenljiva oblačnost sa povremenom kišom ali i sunčanim intervalima tokom dana. Vetar slab zapadni i severozapadni, u skretanju na jugozapadni i južni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna od 3°C do 8°C. Uveče sa kišom u centralnim i južnim predelima uz temperaturu u 22h od 3°C do 6°C.

U petak u Kruševcu tokom dana pretežno oblačno sa pojavom sporadične kiše. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 7°C.

U subotu hladnije i pretežno oblačno sa kišom. Samo na severu zemlje sa sunčanim intervalima prepodne. Do kraja dana u subotu i u noći ka nedelji postepeni pad temperature pa kiša može preći u povremenu susnežicu, a u brdsko-planinskim predelima već tokom dana možemo očekivati povremen sneg. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura biće ostvarena na kraju dana od -1°C do 1°C, a maksimalna na početku dana od 4°C do 6°C. Uveče sa kišom i mogućom susnežicom u centralnim i južnim predelima uz temperaturu u 22h od 0°C do 2°C.

U nedelju i početkom naredne sedmice sve hladnije sa jutarnjim mrazevima. U nedelju prepodne moguća povremena susnežica i sneg u jugozapadnim i krajnim južnim predelilma. U ostalim predelima u nedelju promenljivo oblačno i pretežno suvo mada postoji šansa za povremen sneg u centralnim predelima. Na severu zemlje sa dužim sunčanim periodima. Od ponedeljka ledeni dani. U ponedeljak jak jutarnji mraz u svim krajevima uz pretežno suvo i hladno vreme tokom dana i manju šansu za pojavu slabe povremene susnežice ili snega na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije. Na severu Srbije pretežno vedro i hladno. U utorak sneg u centralnim i južnim krajevima, a na severu zemlje suvo. U sredu manja šansa za moguć povremen sneg u centralnim i južnim krajevima, a na severu promenljivo oblačno i suvo.