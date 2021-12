METEOS: U PETAK OBLAČNO UZ SLABU KIŠU I SUSNEŽICU

U noći ka petku se očekuje slaba kiša i susnežica koja se prostire od severa ka jugu Srbije. U petak oblačno uz moguću slabu kišu i susnežicu u zapadnim centralnim i južnim predelima Srbije, a na planinama sneg. Na severu Srbije suvo sa mogućim sunčanim intervalima na severu Vojvodine. Vetar umeren severozapadni, povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 3°C, a maksimalna od 3°C do 7°C koliko će biti u Somboru i Negotinu. Uveče u centralnim i južnim predelima kiša i susnežica. Temperatura u 22h od 2°C do 4°C.

U petak u Kruševcu oblačno, uz moguću slabu kišu i susnežicu. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 6°C. Uveče slaba kiša i susnežica.

U subotu malo hladnije sa susnežicom i snegom, osim na severu Srbije gde će biti suvo. Duvaće umeren do pojačan severni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 1°C, a maksimalna od 1°C do 5°C.

U nedelju u većini predela suvo uz sunčane intervale na severu i manji porast temperature. Na jugoistoku i istoku Srbije je pre podne moguća susnežica i sneg. U ponedeljak i utorak malo hladnije sa susnežicom i snegom u centralnim i južnim predelima.