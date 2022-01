METEOS: U PETAK OBLAČNO, UVEČE MOGUĆA SLABA KIŠA

U petak ujutru mraz po Vojvodini uz duže sunčane periode tokom dana. U ostalom delu Srbije oblačno i pretežno suvo, a slaba kiša je moguća popodne na jugu i jugozapadu Srbije, a na planinama sneg. Oblaci se popodne premeštaju od juga ka severu Srbije, pa se u noći ka suboti očekuju kiša na jugu i sneg na severu i zapadu Srbije. Vetar slab, ujutru severozapadni i severni, a popodne istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -5°C po Vojvodini do 3°C u Negotinu, a maksimalna od 3°C do 5°C, u Negotinu do 8°C. Uveče na istoku i jugu slaba kiša, a do ponoći počinje susnežica i sneg na zapadu i severu Srbije. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

U petak u Kruševcu oblačno i veći deo dana suvo, a uveče slaba kiša. Vetar slab, ujutru severozapadni, a popodne severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko 1°C, a maksimalna do 4°C.

U subotu oblačno sa susnežicom i snegom na severu i zapadu Srbije, a u centralnim i južnim predelima sa kišom povremeno. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna od 0°C na severu do 5°C na jugu Srbije. Uveče na severu Vojvodine prestanak padavina. Temperatura u 22h od 0°C do 3°C.

U nedelju suvo u prvom delu dana, a popodne počinje kiša na jugu. Padavine se šire ka severu gde će u noći ka ponedeljku padati sneg. U ponedeljak oblačno sa susnežicom i snegom na zapadu i severu Srbije, a na jugu kiša. U utorak padavine prestaju na severu.