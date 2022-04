METEOS: U PETAK OBLAČNO, MOGUĆA KRATKOTRAJNA KIŠA

U petak na severu Vojvodine sunčano sa malo oblaka, a u ostalim krajevima promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima uz moguću pojavu kratkotrajne kiše u zapadnim i centralnim predelima. Bićemo pod uticajem svežijeg vazduha, ali uz malo veću temperaturu nego u četvrtak. Najviše sunčanih sati biće na severu Vojvodine, a manje sunca se očekuje po centralnoj Srbiji. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C u Dimitrovgradu do 10°C u Negotinu, a maksimalna dnevna od 16°C u Užicu do 20°C u Subotici. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 8°C do 14°C.

U petak u Kruševcu sveže i promenljivo oblačno sa mogućom kratkotrajnom kišom. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 10°C.

U subotu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima i malo toplije nego u petak. Povremena kiša je moguća na istoku, jugu i u centralnim predelima, dok je na zapadu i severu Srbije mala šansa da iznenadi kratkotrajna kiša. Vetar slab severni i severoistočni, a popodne istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna dnevna od 18°C do 21°C.

U nedelju sunčanije i toplije vreme u odnosu na subotu. Popodnevni razvoj oblaka može usloviti pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa većom šansom na apadu i jugu Srbije. U ponedeljak i utorak slično vreme kao u nedelju, nestabilno sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne.