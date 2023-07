METEOS: U NEDELJU SVEŽIJE I PROMENLJIVO OBLAČNO VREME

U nedelju malo svežije vreme uz prolaznu kišu koja postepeno odlazi ka jugu uz prestanak padavina i razvedravanje u većini krajeva tokom popodneva i večeri. Na krajnjem severu Srbije može ostati suvo. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 13°C do 18°C, a maksimalna od 25°C do 28°C. Uveče na severu pretežno suvo, a na jugu i delom u centralnim predelilma sa povremenom kišom koja prestaje do kraja dana. Temperatura u 22 sata od 19°C do 23°C.

U nedelju u Kruševcu svežije i promenljivo oblačno sa prolaznom kišom. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko ili malo ispod normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 26°C. Uveče sa kišom povremeno koja prestaje do kraja dana.

Početkom naredne sedmice sunčano i toplo ili vrlo toplo sa temperaturama oko ili malo iznad 30°C. U ponedeljak sunčano i toplije u svim predelilma. Vetar slab severni i severozapadni, u skretanju na istočni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 29°C do 30°C. Uveče suvo i prijatno toplo. Temperatura u 22 sata od 22°C do 25°C.

U utorak sunčano i još toplije. U sredu i četvrtak toplo sa dužim sunčanim periodima uz razvoj oblačnosti i šansom za pojavu kiše ili lokalnih pljuskova u popodnevnim časovima.