METEOS: U NEDELJU OBLAČNO SA KIŠOM, U PONEDELJAK DODATNI PAD TEMPERATURE

U nedelju promenljivo oblačno sa smenom sunčanih i oblačnih perioda uz dnevni razvoj oblaka koji će usloviti povremenu kišu i lokalne pljuskove popodne. Veća šansa za kišu je u jugozapadnim i zapadnim predelima Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 8°C, maksimalna od 12°C na zapadu do 16°C na istoku i jugu Srbije. Uveče kiša ponegde, sa najvećom šansom na zapadu i jugu Srbije. Temperatura u 22h od 7°C do 11°C.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom, ali i sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 15°C. Uveče je moguća kiša.

U ponedeljak u Kruševcu naoblačenje sa kišom. Krajem dana obilnija kiša. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna do 7°C. Uveče obilnija kiša.

U utorak još hladnije sa kišom i mogućom susnežicom i snegom i u nižim predelima, posebno na zapadu Srbije. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 3°C na zapadu do 8°C na severu Srbije. Uveče kiša, susnežica i sneg. Temperatura u 22h od 0°C do 5°C.

U sredu hladno i promenljivo oblačno.