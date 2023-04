METEOS: U NEDELJU MALO SVEŽIJE, POVREMENO SA KIŠOM

U nedelju malo svežije i promenljivo oblačno vreme sa kišom povremeno. Mogući su i kratkotrajni sunčani intervali. Vetar slab severni i istočni ili promenljivog pravca. Pritisak oko normale na severu i malo ispod normale na jugu. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 9°C, a maksimalna od 14°C na severu do 17°C na jugu Srbije. Uveče je moguća kiša ponegde. Temperatura u 22 sata od 8°C do 12°C.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno sa kišom povremeno. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 7°C, maksimalna do 14°C. Uveče povremena kiša.

U ponedeljak svežije i pretežno oblačno vreme sa kišom povremeno. Biće i kratkotrajnih sunčanih intervala. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna od 11°C do 15°C. Uveče je moguća kiša mestimično. Temperatura u 22 sata od 8°C do 12°C.

U utorak i sredu promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa povremenom kišom, ali i sunčanim intervalima.