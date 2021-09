METEOS: U KRUŠEVCU U UTORAK SVEŽIJE UZ KIŠU POVREMENO

U utorak u svim krajevima malo svežije uz promenljivu oblačnost sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Biće i malo sunčanih intervala, više padavina se očekuje u zapadnim i centralnim predelima. Vetar slab do umeren severozapadni i severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 17°C, a maksimalna od 20°C do 24°C. Uveče je moguća ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura u 22h od 15°C do 19°C.

U utorak u Kruševac svežije uz promenljivu oblačnost sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna oko 21°C.

U sredu još par stepeni niža temperatura u odnosu na utorak uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima.

U četvrtak sveže uz promenljivu oblačnost i kišu u jugozapadnim i južnim predelima, dok će u ostalim krajevima biti suvo ili sa ređom pojavom kratkotrajne kiše. U petak sveže i umereno oblačno sa sunčanim interavlima.

Za vikend više sunčanih sati uz manji porast temperature