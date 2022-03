METEOS: U KRUŠEVCU U ČETVRTAK TEMPERATURA I DO 20°C

U četvrtak ujutru ređa pojava slabog mraza, pretežno na zapadu i jugu Srbije. Tokom dana sunčano i još toplije nego u sredu, oko 20°C u većini predela. Vetar slab severozapadni, u Timočkoj Krajini i po Vojvodini umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C u Leskovcu do 7°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 18°C u Dimitrovgradu do 22°C na severu Srbije. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 5°C do 11°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i još toplije. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna oko 20°C.

U petak sunčano i toplo uz par stepeni nižu temperaturu u odnosu na u četvrtak na severu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini povremeno pojačan severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 7°C, a maksimalna dnevna od 17°C do 20°C.

Za vikend toplo i pretežno sunčano, a početkom iduće sedmice neznatno svežije uz promenljivu oblačnost sa mogućom kratktorajnom kišom ponegde u ponedeljak i utorak.