METEOS: U ČETVRTAK UJUTRU SLAB SNEG, POPODNE SUVO

U četvrtak na severu sunčani periodi, a u centralnim i južnim predelima pre podne oblačno sa slabim snegom. Popodne u svim krajevima suvo uz delimično razilaženje oblaka. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 3°C u Užicu i na jugu Srbije do 8°C u Somboru i Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -1°C do 2°C.

U četvrtak ujutru u Kruševcu slab sneg koji prestaje, a od sredine dana suvo. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 0°C, a maksimalna dnevna do 4°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 0°C.

U petak ujutru mraz, a tokom dana sunčani periodi i znatno toplije nego u četvrtak. Više sunčanih sati biće popodne. Vetar slab jugoistočni i južni, u južnom Banatu umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -8°C do 1°C, a maksimalna dnevna od 4°C na jugu do 12°C na severu Srbije.

U subotu prolazno naoblačenje uz manji pad temperature i moguću prolaznu kratkotrajnu kišu, a na planinama slab sneg. U nedelju ujutru mraz, a tokom dana sunčani periodi. Od ponedeljka temperatura u porastu i naredne sedmice toplije od proseka uz pretežno sunčano vreme.