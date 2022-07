METEOS: U ČETVRTAK U KRUŠEVCU SUNČANO I TOPLO

U četvrtak pretežno sunčano i vrućina u svim krajevima. Tokom popodneva slabije izražena oblačnost zahvata Vojvodinu. Vetar slab, pre podne severozapadni, a popodne promenljivog pravca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 18°C, a maksimalna od 31°C do 34°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 21°C do 27°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i vrućina. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna 33°C.

U petak sunčano i još veća vrućina, u većini predela malo preko 35°C. Krajem dana na severu Vojvodine naoblačenje. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 23°C, a maksimalna od 34°C do 38°C. Uveče suvo i vrlo toplo. Temperatura u 22h od 23°C do 29°C.

U subotu na severu Srbije oko 5,6°C stepeni niža i prijatnija temperatura sa ređim lokalnim pljuskovima. U nedelju i na jugu Srbije malo svežije uz sunčane intervale. U ponedeljak jutro sveže, a tokom dana sunčano i nema veće vrućine. Ali, od utorka ponovo vrućina, najveća u idući četvrtak i petak, kada će temperatura prelaziti 35°C, a ponegde biti blizu 40°C.