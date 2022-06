METEOS: U ČETVRTAK U KRUŠEVCU 36°C, U PETAK I DO 38°C

U četvrtak sunčano i tropska vrućina. Biće još malo toplije nego u sredu. Samo na krajnjem jugozapadu Srbije kasnije popodne razvoj prolazne oblačnosti sa kratkotrajnom kišom povremeno ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab jugoistočni i južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 24°C, a maksimalna od 35°C do 37°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 24°C do 29°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i velika vrućina. Vetar slab jugoistočni i južni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna 36°C.

U petak sunčano uz tropsku vrućinu tokom dana i maksimalnu temperaturu do 38°C. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 24°C, a maksimalna od 35°C do 38°C. Uveče i tokom noći ka petku biće suvo, sparno i toplo. Tropske vrućine će se nastaviti za vikend i početkom naredne sedmice. Tokom noći sparno i toplo vreme.