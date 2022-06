METEOS: U ČETVRTAK TOPLO I SUNČANO, I DO 31°C

U četvrtak toplo sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Popodne je moguća ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom u jugozapadnim predelima i na Homoljskim planinama. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 13°C do 18°C, maksimalna dnevna od 29°C na severu Vojvodine do 32°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 24°C.

U četvrtak u Kruševcu toplo i sunčano sa malo oblaka. Vetar slab severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, maksimalna do 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 21°C.

U petak pretežno sunčano i još toplije. U popodnevnim satima lokalni razvoj oblaka na jugoistoku i istoku Srbije može uzrokovati ređu pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom na tom području. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 19°C, maksimalna dnevna od 29°C na severu Vojvodine do 33°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 25°C.

Za vikend sunčano i vrlo toplo uz vrućinu i maksimalne temperature od 33°C do 36°C u subotu i nedelju. U ponedeljak se očekuje osveženje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, prema današnjoj prognozi.