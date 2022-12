METEOS: U ČETVRTAK TOPLIJE I PROMENLJIVO OBLAČNO VREME

U noći između srede i četvrtka padaće kiša u većini predela, ali ponegde i susnežica i sneg. U četvrtak oblaci odlaze na istok, a tokom dana toplije i pretežno suvo sa promenljivom oblačnošću i malo sunčanih intervala. Samo je ujutru moguća slaba kiša na jugostoku Srbije, a krajem dana i u noći ka petku novo naoblačenje na zapadu i severu Srbije donosi kišu. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak oko normale i u padu. Minimalna temperatura od 0°C do 2°C, a maksimalna od 6°C do 12°C, a sau Timočkoj Krajini svega 2°C. Kasnije uveče počinje kiša na krajnjem zapadu i severu Srbije. Temperatura u 22h od 1°C do 9°C.

U noći između srede i četvrtka padaće kiša, susnežica i sneg. U četvrtak u Kruševcu toplije sa promenljivom oblačnošću i malo sunčanih intervala. Vetar slab južni i istočni. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 9°C. Uveče suvo.

U petak znatno toplije uz umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. Biće dosta oblaka na severu i povremene kiše, a u južnim krajevima suvo sa sunčanim intervalima. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 2°C do 9°C, a maksimalna od 12°C do 18°C, a samo u Timočkoj Krajini znatno hladnije, svega nekoliko stepeni iznad 0°C. Uveče relativno toplo i kiša na zapadu i severu Srbije. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U subotu zahlađenje stiže najpre na sever Srbije, a do kraja dana se širi ka jugu. Biće oblačno sa kišom koja na severu može preći u susnežicu i sneg popodne i krajem dana. U nedelju svugde hladnije, ali padavine prestaju uz delimično razvedravanje na severu. U ponedeljak i utorak suvo.