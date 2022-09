METEOS: U ČETVRTAK SUNČANO I VEOMA TOPLO

U četvrtak pretežno sunčano i vrlo toplo uz razvoj slabe prolazne oblačnosti tokom dana uz maksimalne temperature koje će biti više od proseka ovo doba godine. Uveče i tokom noći ka petku naoblačenje na severu Srbije sa kišom. Vetar slab jugoistočni i južni, u Banatu i na severu Srbije umeren. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 20°C, a maksimalna od 30°C do 33°C. Uveče kiša na severu Srbije, a u ostalim predelima suvo. Temperatura u 22 sata od 20°C do 24°C.

U četvrtak u Kruševcu prepodne uz razvoj slabe do umerene oblačnosti, a tokom dana sunčano i vrlo toplo. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna oko 32°C. Uveče suvo.

U petak nestabilno uz manji pad temperature sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na jugu može ostati suvo i toplo uz razvoj promenljive oblačnosti. Vetar slab severozapadni ili promenljiv na severu Srbije, a na jugu slab južni i jugozapadni ili promenljiv. Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 19°C, a maksimalna od 25°C na severu do 31°C na jugu Srbije. Uveče kiša na zapadu, severu i istoku Srbije. Temperatura u 22 sata od 18°C do 23°C.

Za vikend promenljiva oblačnost i svežije sa prolaznom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom u većini predela. U subotu češće padavine, a u nedelju manja šansa za kišu uz promenljivu oblačnost sa sunčanim periodima. U ponedeljak slaba do umerena prolazna oblačnost uz razvedravanje i pretežno sunčano u svim predelima u popodnevnim časovima. U utorak pretežno sunčano i ponovo toplije.