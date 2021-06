METEOS: U ČETVRTAK PRIJATNO TOPLO, OKO 24°C

U četvrtak nakon svežeg jutra, tokom dana umereno toplo i pretežno sunčano na severu Srbije. U južnim i istočnim predelima biće umerene oblačnosti uz duže sunčane intevale. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalnaod 21°C u Dimitrovgradu do 25°C u ostalim krajevima.

U četvrtak u Kruševcu prijatno toplo sa sunčanim intervalima i malom do umerenom oblačnošću. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 24°C.

U petak duži sunčani periodi uz lokalni dnevni razvoj oblaka.Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 13°C, a maksimalna od 23°C do 26°C.

Za vikend još malo toplije sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka sa šansom za kratkotrajne lokalne pljuskove u planinskim predelima na jugozapadu Srbije u subotu popodne. U nedelju popodne i krajem dana je moguća ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova i u ostalim krajevima. U ponedeljak i utorak nestabilno sa mogućim lokalnim pljuskovima.