IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 02.06.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca ukupno je palo 9.5 l/m2 kiše.

“RADARSKI CENTAR KRUŠEVAC”, Aktivnost sistema odbrane od grada: Na dan 01.06.2021. godine nije zabeleženo dejstvo protivgradne odbrane. Stanje zaliha raketa za teritoriju grada Kruševca je ukupno 1338 – Prosek PGR po LS je 11,9.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 01.06.2021.godine izvršilo ukupno 73 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice angažovane su na gašenju jednog požara na putničkom motornom vozilu (ugašeno pre dolaska VSJ), jednog požara krovne konstrukcije i tavana na starijoj kući (čakmari) površine oko 25 m2 i jednog požara na strujomeru. Prilikom navedenih intervencija, angažovano je 10 vatrogasaca-spasilaca i 4 vatrogasna vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

JKP “VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 02.06.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Šavrane, Parunovac – druga visinska zona. Zbog izrade vodovodnih priključaka dana 02.06.2021.godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti deo Jasičkog puta – desni deo prema „Cepaku“.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 09.06.2021.god.): Do kraja sedmice suvo vreme, u jutarnjim i prepodnevnim satima biće pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno. Temperatura u postepenom porastu, u petak i za dane vikenda maksimalne vrednosti od 25 do 27 °C. Od ponedeljka ponovo nestabilno, povremeno s kišom, pjluskovima i grmljavinom.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -97, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 91, redovna 280, vanredna 400