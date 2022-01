METEOS: U ČETVRTAK MANJI PORAST TEMPERATURE

U četvrtak sledi dalji porast temperature uz promenljivu oblačnost. Na zapadu i severu Srbije sa malo sunčanih intervala, a na Homoljskim planinama sa slabim snegom pre podne. U ostalim krajevima suvo. Vetar slab zapadni i jugozapadni, u Timočkoj Krajini umeren zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -9°C na jugu do 0°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 2°C na jugu do 8°C u Loznici i Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -4°C na jugu do 3°C u Beogradu.

U četvrtak u Kruševcu manji porast temperature i oblačno. Vetar slab zapadni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna dnevna 4°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 0°C.

U petak ujutru slab mraz, a tokom dana sunčani intervali uz prolaznu oblačnost sa šansom za kratkotrajnu kišu popodne, a na planinama sa malo snega. Vetar ujutru slab jugozapadni, a popodne na severu i u Timočkoj Krajini umeren do pojačan severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -9°C na jugu do 0°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 3°C na jugu do 9°C u Valjevu.

U subotu nekoliko stepeni niža temperatura i suvo, a u nedelju i ponedeljak ponovo malo toplije uz prolaznu kišu u nedelju. Novo zahlađenje je moguće u utorak po današnjoj prognozi kada se očekuje kiša koja će preći u sneg.