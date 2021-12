METEOS: U ČETVRTAK MALO TOPLIJE, TEMPERATURA DO 4°C

U četvrtak par stepeni veća temperatura u odnosu na sredu. Ujutru sa ređom pojavom slabog mraza i ponegde sa maglom, a tokom dana oblačno sa sumaglicom, a u Timočkoj Krajini i na jugu Srbije sa sunčanim intervalima. Popodne se očekuje slaba kiša i susnežica koja se premešta od severa ka jugu Srbije. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 1°C, a maksimalna od 2°C do 7°C koliko će biti u Negotinu. Uveče povremena kiša i susnežica, a na severu Srbije suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

U četvrtak u Kruševcu malo veća temperatura u odnosu na sredu i promenljivo oblačno. Krajem dana kiša i susnežica. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 4°C. Uveče je moguća slaba kiša i susnežica.

U petak oblačno uz moguću slabu kišu i susnežicu u centralnim i južnim predelima Srbije, a na planinama sneg. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 3°C, a maksimalna od 3°C do 7°C.

U subotu malo hladnije sa susnežicom i snegom, osim na severu Srbije gde će biti suvo. Duvaće umeren do pojačan severni vetar. U nedelju suvo uz sunčane intervale i manji porast temperature. U ponedeljak i utorak malo hladnije sa susnežicom i snegom u centralnim i južnim predelima.