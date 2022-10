METEOS: U ČETVRTAK I DALJE TOPLO, U KRUŠEVCU 21°C

U četvrtak ujutru ponegde magla, a tokom dana relativno toplo za ovo doba godine uz sunčane intervale i umerenu oblačnost koja se premešta od severa ka jugu Srbije. Vetar slab severnih smerova. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 12°C, a maksimalna od 20°C do 23°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 15°C.

U četvrtak u Kruševcu i dalje relativno toplo za ovo doba godine uz sunčane periode i malo oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 14°C.

U petak jutro hladno i ponegde maglovito, a tokom dana relativno toplo za ovo doba godine i pretežno sunčano sa malo oblaka. Vetar slab istočni i severoistočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C do 11°C, a maksimalna od 19°C do 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.

Za vikend malo svežija jutra i ponegde sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme od proseka za kraj oktobra uz maksimalnu temperaturu oko 20°C. Slično vreme i početkom iduće sedmice.