METEOS : TROPSKI VIKEND

U subotu u Kruševcu sunčano i jaka vrućina. Vetar slab južnih pravaca ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 41°C.

U nedelju manja vrućina, na severu Srbije za 6 do 8 stepeni, a na jugu Srbije od 3 do 5 stepeni manje u toku dana nego u subotu. U toku dana biće promenljive oblačnosti sa malom šansom za lokalne pljuskove. Samo je na jugozapadu i jugu Srbije tokom popodneva veća šansa za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 18°C do 25°C, a maksimalna od 32°C do 38°C. U ponedeljak sunčano i vrlo toplo, oko 35°C. U utorak ponovo velika vrućina i ponegde blizu 40°C, a u sredu i četvrtak manja vrućina uz moguće ređe kratkotrajne lokalne pljuskove u sredu.