SAVEZ SAMOSTALNIH SIDIKATA SRBIJE PREDLAŽE OBUSTAVU RADA OD 11-16 ČASOVA ZBOG VELIKIH VRUĆINA

Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) pozvao je poslodavce da danas i narednih dana, kada spoljna teperatura prelazi 36 stepeni celzijusa na otvorenom, obustave radove između 11 i 16 časova i ne dozvole da zaposleni budu izloženi direktnom sunčevom zračenju. Zaposleni istovremeno imaju pravo, shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu i Smernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama, da zahtevaju od poslodavaca da budu zaštićeni od štetnog dejstva atmosferskih uticaja na njihovu bezbednost i zdravlje“, saopštio je SSSS. Oni su pozvali zaposlene i poslodavce na međusobnu saradnju ovih dana i da odgovorno primenjuju sve predviđene mere u zaštiti zdravlja i bezbednosti tokom rada. To znači da prilagode režim rada visokim temperaturama, organizuju česte pauze i unošenje velikih količina vode i bezalkoholnih pića, obezbede prostorije za rashlađivanje i sklanjanje od sunca, uvedu česte zamene zaposlenih, kao i da obezbede pružanje neophodne prve pomoći ukoliko dođe do zdravstvenih problema zaposlenih. „Poslodavci su u obavezi, takođe, da zapslenima pruže informacije o simptomima bolesti koje mogu biti prouzrokovane visokim temperaturama – dehidraciji, sunčanici, toplotnom osipu, toplotnoj iscrpljenosti i grčevima, posebno toplotnom udaru“, saopštio je SSSS. Takođe, SSSS je pozvao poslodavce da obezbede temperaturu u radnim prostorijama, bez obzira na vrstu posla, do propisanih maksimalno 28 stepeni Celzijusa. „Naša sindikalna poruka je da u središtu svih aktivnosti, zdravlje i bezbednost na radu mora da bude na prvom mestu“, naveli su iz SSSS-a.