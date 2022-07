OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA POPISIVAČE

Republički zavod za statistiku objavljuje JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE КANDIDATA

ZA POPISIVAČE U POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE

prijavljivanje u periodu od 22. jula (od 7,00 časova) do 5. avgusta (do 20,00 časova).

Republički zavod za statistiku upućuje javni poziv svim zainteresovanim građanima da se prijave za posao popisivača u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. (u daljem tekstu: Popis), koji se sprovodi u periodu od 1. do 31. oktobra 2022. godine. Zainteresovanih građana se mogu prijaviti isključivo popunjavanjem elektronske prijave na sajtovima Republičkog zavoda za statistiku: stat.gov.rs i popis2022.stat.gov.rs.

Zadaci popisivača:

Popisivači imaju obavezu da pre početka popisivanja prisustvuju petodnevnoj obuci, savladaju metodologiju Popisa i rad u aplikaciji za prikupljanje podataka i da obiđu teren sa instruktorom. Od 1. do 31. oktobra dužni su da popišu sve jedinice popisa (stanove, domaćinstva i lica), na teritoriji koja im je dodeljena, koristeći laptop za unos podataka u elektronske upitnike. Period angažovanja popisivača od 23. septembra do 31. oktobra 2022. godine .Napomena: u vreme obilaska terena pred popis i tokom terenske realizacije popisa,

preraspodela radnog vremena vrši se u skladu sa Planom aktivnosti i može uključivati i rad

vikendom.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni:

► državljanstvo Republike Srbije;

► prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;

► najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;

► stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;

► da kandidat nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv

njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:

► poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata;

► mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.

Sa izabranim kandidatima zaključuje se: – Ugovor o privremenim i povremenim poslovima (nezaposlena lica, zaposlena lica sa nepunim radnim vremenom, starosni penzioneri) ili – Ugovor o dopunskom radu (lica zaposlena sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca).

VAŽNA NAPOMENA: Zavod nije odgovoran za eventualni gubitak prava radno angažovanog lica do kog

može doći usled promene njegovog radnopravnog statusa i ostvarivanja naknade za rad (npr.: obustavljanje isplate porodične penzije, naknade za slučaj nezaposlenosti i sl.). Rang-lista kandidata koji se pozivaju na predaju dokumentacije i testiranje objavljuje se 10. avgusta 2022. godine na sajtovima Zavoda (stat.gov.rs i popis2022.stat.gov.rs).