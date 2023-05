METEOS: TOPLO U UTORAK, POPODNE MOGUĆI PLJUSKOVI

U utorak toplo i pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. U popodnevnim časovima je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom na jugoistoku i krajnjem jugozapadu zemlje. Vetar slab jugoistočni i istočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 9°C do 15°C, a maksimalna od 25°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 14°C do 18°C.

U utorak u Kruševcu toplo sa dužim sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. U popodnevnim časovima je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vetar slab severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 10°C, maksimalna do 26°C. Uveče suvo.

U sredu toplo sa dužim sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. U popodnevnim časovima je moguća ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom na krajnjem severu i jugozapadu zemlje. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 9°C do 16°C, a maksimalna od 25°C do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 19°C.

Tokom sedmice toplo sa sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. U popodnevnim časovima je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Dnevne temperature u prvom delu sedmice oko ili malo iznad 25°C u većini krajeva, a u drugom delu sedmice malo ispod 25°C uz češću pojavu kiše ili pljuskova sa grmljavinom.