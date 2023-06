METEOS: TOPLO I NESTABILNO, U KRUŠEVCU DO 27°C

U subotu toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima uz dnevni razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Moguće su lokalne nepogode, sa većom šansom na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 17°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. Uveče je moguća kiša na zapadu i jugu Srbije. Temperatura u 22 sata od 16°C do 19°C.

U subotu u Kruševcu toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima uz dnevni razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 15°C, maksimalna do 27°C. Uveče suvo.

U nedelju promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Moguće su i lokalne nepogode. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 17°C, a maksimalna od 23°C do 26°C. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22 sata od 16°C do 19°C.

U ponedeljak svežije sa povremenom kišom u centralnim i južnim predelima, a na severu suvo. U utorak na severu uglavnom suvo, a u ostalim predelima popodne su mogući lokalni pljuskovi. Od srede malo toplije, ali promenljivo i nestabilno vreme sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.