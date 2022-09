METEOS: TOPLO, ALI UZ MOGUĆU KIŠU POVREMENO

U četvrtak toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Oblačnije će biti na jugu Srbije uz kišu pre podne na tom području. U ostalim krajevima postoji manja šansa za kratkotrajnu kišu, pre svega na severu i istoku Srbije. Vetar slab južni, a popodne umeren jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 10°C do 16°C, a maksimalna od 22°C na jugu do 28°C na zapadu Srbije. Uveče suvo u većini predela. Temperatura u 22 sata od 14°C do 20°C.

U četvrtak u Kruševcu pre podne oblačno uz moguću kratkotrajnu kišu, a popodne sa sunčanim intervalima. Vetar slab južni, a popodne umeren jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 25°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata iznad 15°C.

U petak toplo sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i moguću kratkotrajnu kišu na severu Vojvodine i zapadu Srbije popodne i krajem dana, a u ostalim krajevima suvo. Vetar umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 11°C do 17°C, a maksimalna od 24°C do 29°C. Uveče na severu Vojvodine kiša. Temperatura u 22h od 15°C do 21°C.

U subotu naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima u većini krajeva uz manji pad temperature. U nedelju svežije sa još jednom prolaznom kišom koja dolazi sa severa. Prva tri-četiri dana iduće sedmice malo hladnije vreme od proseka i promenljivo oblačno.