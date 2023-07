METEOS: SUNČANO I VRLO TOPLO, ALI PAR STEPENI MANJA VRUĆINA

U utorak sunčano i vrlo toplo, ali ipak za par stepeni manja vrućina nego u ponedeljak. U toku popodneva sledi lokalni razvoj oblaka na zapadu i jugu Srbije sa malom šansom za kratktorajni lokalni pljusak u planinama na tom području. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 19°C do 25°C, a maksimalna od 34°C na severu do 37°C na jugu Srbije. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22 sata od 24°C do 29°C.

U utorak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo ali ipak par stepeni manja vrućina nego u ponedeljak. U toku popodneva sledi lokalni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 23°C, a maksimalna 36°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22 saata 26°C.

U sredu sunčano i vrlo vruće, ponegde blizu 40°C. Popodne i krajem dana će doći do lokalnog razvoja oblaka koji može uzrokovati pojavu lokalnih pljusakova sa grmljavinom. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 18°C do 24°C, a maksimalna od 36°C do 39°C. Uveče ponegde lokalni pljuskovi i osveženje. Temperatura u 22 sata od 21°C do 29°C.

U četvrtak malo manja vrućina i sunčani periodi sa razvojem oblaka koji mogu uzrtokovati ređu pojavu lokalnih pljuskova. U petak i subotu vrlo toplo, a u nedelju još jedno blago osveženje uz manju vrućinu.