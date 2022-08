METEOS: SUNČANO I JOŠ MALO TOPLIJE U SREDU

U sredu nakon relativno svežeg i prijatnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 20°C, a maksimalna od 32°C do 34°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 20°C do 27°C.

U sredu u Kruševcu pretežno sunčano i još malo toplije nego u utorak sa malo oblaka u toku dana. Vetar slab severni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna 34°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 25°C.

U četvrtak pretežno sunčano i vrlo toplo uz slab dnevni razvo oblaka. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 21°C, a maksimalna od 33°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 23°C do 28°C.

U petak i subotu sunčano i vrućina, a maksimalne temperature malo iznad 35°C. U nedelju svega nekoliko stepeni niža temperatura uz dnevni razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Iduće sedmice i dalje vrlo toplo, od 30°C do 35°C.